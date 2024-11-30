Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Vương Quốc Phát Lộc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 35 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Vương Quốc Phát Lộc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 35 Triệu

Công ty TNHH MTV Vương Quốc Phát Lộc
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH MTV Vương Quốc Phát Lộc

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
18 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Số 944, tổ 6, khu 8, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Đồng Nai, Huyện Tân Phú

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh truyền thông, mạng lưới quan hệ cá nhân.
- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm, quy trình, thủ tục.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ bảo hiểm cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.
- Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức.
* Ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản,...sẽ được xem xét bổ nhiệm ngay vị trí Phó Phòng/ Trưởng Phòng.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản,...
- Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bảo hiểm sẽ có quyền lợi đặc biệt hơn.
- Giao tiếp tự tin, có trách nhiệm trong công việc

1. Thu nhập theo năng lực, ngoài hoa hồng hỗ trợ cơ bản 10-15 triệu đồng (tùy kênh) dựa vào năng lực của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân.
- Các khoản thưởng thi đua
- Các khoản thưởng hàng tháng/ quý/ năm
- Thưởng Năng Suất Vượt Trội (Hàng tháng)
2. Các khoản thưởng khác theo chính sách công ty:
- Thưởng thăng tiến: quà/hiện vật có giá trị (cho lần thăng tiến đầu tiên)
- Thưởng tái tục năm 2
- Khen thưởng trong các chương trình vinh danh khác của bộ phận/ phòng ban.
3. Các quyền lợi khác theo chính sách công ty:
- Thẻ chăm sóc sức khỏe cao cấp cho bản thân (bao gồm các quyền lợi nội trú, ngoại trú & thai sản). Đặc biệt, được đăng kí mua thêm cho người thân với chi phí ưu đãi
- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kĩ năng trong dự án lớn về phát triển con người và các chương trình đào tạo kĩ năng tư vấn
• Khóa đào tạo bài bản, nâng cao nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản lý và chăm sóc khách hàng, thông tin thị trường
- Lộ trình đánh giá và thăng tiến rõ ràng vào định kì mỗi quý.
- Các hoạt động Training, Coaching, Teamwork,... để phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức của bản thân. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
- Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Vương Quốc Phát Lộc

Công ty TNHH MTV Vương Quốc Phát Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 944, tổ 6, KP 10, quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

