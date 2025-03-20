Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, hoặc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Tìm kiếm và tư vấn, giải đáp những thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc Khách hàng.
Cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu pháp lý sản phẩm BĐS cho Khách hàng
Thực hiện chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường Bất động sản, đa dạng hóa kiến thức cá nhân
Phối hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu chung của phòng
Làm việc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị bán hàng, Kinh doanh thương mại, yêu thích công việc bất động sản…
- Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Kỹ năng, năng lực:
+ Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
+ Chịu được áp lực cao trong công việc
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Thái độ:
+ Trách nhiệm, chủ động trong công việc
+ Tích cực, tận tâm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình

Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp từ 2-3 triệu
Hỗ trợ dấu mộc (làm tối thiểu 2 tháng)
Được cung cấp miễn phí data khách hàng tiềm năng hàng ngày và hỗ trợ chi phí Marketing lên đến 100%
Được đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, trẻ trung, năng động
Hỗ trợ chi phí vé xe, đồng phục
Được tham gia liên hoan, du lịch, team building cùng công ty hằng tháng, hàng quý, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti

Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9a ngõ 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

