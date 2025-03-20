Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti
- Hà Nội:
- 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, hoặc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Tìm kiếm và tư vấn, giải đáp những thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc Khách hàng.
Cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu pháp lý sản phẩm BĐS cho Khách hàng
Thực hiện chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường Bất động sản, đa dạng hóa kiến thức cá nhân
Phối hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu chung của phòng
Làm việc theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Kỹ năng, năng lực:
+ Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
+ Chịu được áp lực cao trong công việc
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Thái độ:
+ Trách nhiệm, chủ động trong công việc
+ Tích cực, tận tâm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình
Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc (làm tối thiểu 2 tháng)
Được cung cấp miễn phí data khách hàng tiềm năng hàng ngày và hỗ trợ chi phí Marketing lên đến 100%
Được đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, trẻ trung, năng động
Hỗ trợ chi phí vé xe, đồng phục
Được tham gia liên hoan, du lịch, team building cùng công ty hằng tháng, hàng quý, hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti
