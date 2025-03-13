Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 386 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Khai thác tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phân tích, đánh giá những vấn đề có liên quan để tham mưu phát triển đại lý cho cấp quản lý.

Lập kế hoạch chăm sóc , giữ mối quan hệ đối tác, đại lý.

Chủ trì xây dựng và lập phương án phát triển, duy trì các mối quan hệ đối tác của công ty.

Tham mưu ý kiến quyết định thay đổi đối tác, hoặc điều phương án làm việc với đối tác, đại lý.

Quản lý theo dõi tình hình biến động về danh sách đối tác, đại lý.

Thực hiện nghiên cứu, cải tiến theo giai đoạn hoạt động phòng.

Giám sát phương pháp hoạt động của đối tác phù hợp với quy định, thống nhất giữa các bên cho từng dự án theo kế hoạch.

Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo mật danh sách đối tác, lịch sừ làm việc. Chịu trách nhiệm giữ mối quan hệ, nắm bắt thông tin, xử lý nhu cầu từ phía đối tác.

Thực hiện các thủ tục giữa công ty và đối tác, triển khai thực hiện công việc của từng dự án theo kế hoạch.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 2 năm chuyên về mảng Bất động sản.

Sử dụng thành tạo phần mềm văn phòng (word, excel, powerpoint,...)

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, diễn giải ý tưởng tốt.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, triển khai và đo lường báo cáo và lập kế hoạch.

Kỹ năng quản lý, làm việc khoa học, có trách nhiệm trong công viêc.

Kỹ năng làm việc nhóm và chủ động trong công việc.

Kĩ năng chăm sóc khách hàng tổng quát.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15-20 triệu/tháng

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Phụ cấp thâm niên lên đến 7.5% lương

Phụ cấp sinh nhật từ 300.000 VND

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

