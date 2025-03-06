Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 33 - 36 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
- Đồng Nai:
- Khu Công Nghiệp Amata, Bien Hoa, Đồng Nai
- Bien Hoa, Đồng Nai
- Ngã Tư Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 33 - 36 Triệu
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại sơn cao cấp, dùng sơn trên sản phẩm nhựa và kim loại; Sản xuất các loại mực.. tại KCN Amata, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. (có xe đưa rước từ TP.HCM)
- Thiết lập chiến lượt kinh doanh
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng
- Quản lý nội bộ
- Đối ứng công tác trong và ngoài nước
Với Mức Lương 33 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ trên 30 tuổi
- Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo tương đương N2, tiếng Anh giao tiếp phổ thông
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động
- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24
- Tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, tiệc cuối năm
- Cá nhân có thành tích xuất sắc được hưởng chế độ ưu đãi: thăng chức, nâng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
