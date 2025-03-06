Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 33 - 36 Triệu

Mức lương 33 - 36 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Amata, Bien Hoa, Đồng Nai - Bien Hoa, Đồng Nai - Ngã Tư Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 33 - 36 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại sơn cao cấp, dùng sơn trên sản phẩm nhựa và kim loại; Sản xuất các loại mực.. tại KCN Amata, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. (có xe đưa rước từ TP.HCM)

- Thiết lập chiến lượt kinh doanh

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng

- Quản lý nội bộ

- Đối ứng công tác trong và ngoài nước

Với Mức Lương 33 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học kế toán, tài chính, marketing hoặc những lĩnh vực liên quan

- Giới tính: Nam/Nữ trên 30 tuổi

- Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo tương đương N2, tiếng Anh giao tiếp phổ thông

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00, từ thứ hai tới thứ sáu

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động

- Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24

- Tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí, tiệc cuối năm

- Cá nhân có thành tích xuất sắc được hưởng chế độ ưu đãi: thăng chức, nâng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO