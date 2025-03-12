Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 1135 Nguyễn Ái Quốc , Khu Phố 2, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Bán hàng trang sức kim cương, vàng bạc, đá quý , phòng thủy… tại quầy.

Bán hàng hiệu quả, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu và doanh số đặt ra.

Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa tại quầy được giao.

Thể hiện hình ảnh, thương hiệu, phong cách bán hàng chuyên nghiệp.

Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu và chỉ đạo của các cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ;

Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng;

Giới tính Nam/Nữ;

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trang sức, đá quý, massager, bất động sản...;

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cứng + doanh số + phụ cấp)

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Quản lý bán hàng - Quản lý bán hàng cấp cao.

ĐÀO TẠO FREE các kỹ năng và chuyên môn: Bán hàng, tư vấn, nghề trang sức...

KỸ NĂNG: Được đào tạo đầy đủ cấp độ, lộ trình từ nhân viên lên quản lý

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: Được đào tạo bởi các chuyên gia, Ban quản lý cao cấp, Chuyên viên có kinh nghiệm trong ngành.

PHÚC LỢI: Chính sách phúc lợi tốt: BHXH, thưởng Lễ/Tết, hiếu hỷ, thưởng tháng 13+, sinh nhật, ốm đau, thưởng thâm niên + Phúc lợi cho gia đình nhân viên + du lịch.

THĂNG TIẾN: Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 -12 tháng, tạo cơ hội phát huy tối đa năng lực, phát triển lên hạt giống lãnh đạo;

MÔI TRƯỜNG: Chuyên nghiệp, năng động, cởi mở, văn hóa làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, vinh danh xứng đáng công bằng, đề cao tinh thần Team-work.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin