Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1 Hỗ trợ hoạt động kinh doanh

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tìm kiếm và duy trì khách hàng.

• Chuẩn bị hợp đồng, báo giá, và tài liệu liên quan đến đặt phòng, sự kiện.

• Phối hợp với các bộ phận khác (lễ tân, đặt phòng, ẩm thực) để đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

1.2. Chăm sóc khách hàng

• Trả lời email, cuộc gọi từ khách hàng về dịch vụ của khách sạn.

• Hỗ trợ khách trong quá trình đặt phòng, tổ chức hội nghị, tiệc cưới hoặc sự kiện khác.

• Xử lý các yêu cầu đặc biệt hoặc khiếu nại từ khách hàng.

1.3. Hỗ trợ quản lý doanh thu

• Theo dõi số liệu đặt phòng và doanh thu để hỗ trợ bộ phận kinh doanh điều chỉnh chiến lược.

• Cập nhật giá phòng, chương trình khuyến mãi lên hệ thống hoặc các nền tảng OTA (Booking.com, Agoda...).

1.4. Hỗ trợ marketing & quảng bá khách sạn

• Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai chương trình khuyến mãi.

• Tham gia vào việc đăng bài quảng bá khách sạn trên mạng xã hội, website.

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội nghị nhằm thu hút khách hàng.

1.5. Công việc hành chính liên quan

• Lưu trữ và quản lý hồ sơ khách hàng, hợp đồng.

• Chuẩn bị báo cáo doanh thu, hiệu suất kinh doanh.

• Hỗ trợ cấp trên trong các công việc hành chính khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đào tạo: Bằng cao đẳng/ đại học trở lên

- Có kinh nghiệm ở vị trí ít nhất 2 năm tại khách sạn, resort.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt(nghe, nói, đọc viết).

- Biết sử dụng phần mềm smile.

Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng thỏa thuận khi phỏng vấn + thưởng KPI (Tổng thu nhập không giới hạn)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đội nhóm trẻ trung.

- Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật hiện hành.

- Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin