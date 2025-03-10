Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT MN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT MN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai bán hàng theo các kế hoạch , cấp quản lý yêu cầu có kinh nghiệm tương ứng.
Quản lý các hoạt động bán hàng.
Chăm sóc khách hàng, quản lý các cộng tác viên, trình dược viên, đối tác khách hàng...v..v.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
• Có kinh nghiệm quản lý.
• Kỹ năng điều phối,giám sát và quản lý công việc
• Giao tiếp tốt, chất giọng tốt, có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại.
• Thái độ làm việc tích cực, kỹ năng hòa nhập & làm việc tập thể tốt, kỹ năng giải quyết các vấn đề tốt
• Có kinh nghiệm về ngành Dược.
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Chấp nhận đi công tác nếu công ty yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT MN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Lương cứng (thỏa thuận theo năng lưc)+ HH theo doanh thu hưởng mọi chế độ theo quy định luật lao động như BHXH,BHYT,PHÉP NĂM,LƯƠNG THƯỞNG 13,...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Có lộ trình thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT MN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
