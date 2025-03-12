Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Một Giải Pháp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Toàn khu vực

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Bán trực tiếp sản phẩm hàng tiêu dùng như hoá mỹ phẩm, thực phẩm khô … đến các Tạp Hoá, Chợ, các Shop trong khu vực được phụ trách.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo giao hàng được thực hiện đúng tiến độ.

- Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm được giao đúng hạn và đúng chất lượng.

- Thu thập và báo cáo thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, và nhu cầu của khách hàng.

- Kiểm tra và cập nhật thông tin hệ thống bán hàng hàng ngày, bao gồm check-in tại các cửa hàng/điểm bán.

- Báo cáo doanh thu, kết quả bán hàng định kỳ hoặc theo yêu cầu từ cấp trên.

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm từ công ty để nâng cao hiệu suất

- Được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc.

- Được cung cấp phương tiện và công cụ hỗ trợ bán hàng như thùng hàng, POSM…

- Yêu cầu: Sử dụng smart phone, đồng ý chở thùng hàng, có CCCD xác thực mức 2.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ trên 18 tuổi, dưới 55 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Chịu khó, siêng năng học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Một Giải Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình đảm bảo lên đến 15triệu/tháng. (Lương cứng 6.5TR + Thưởng 4,5tr nếu đạt 100% doanh thu (35tr/tháng) + % Hoa Hồng theo doanh số bán hàng thực tế ...) --> Thu nhập không giới hạn theo năng lực

Được hỗ trợ phương tiện di chuyển để bán hàng

Ngoài Thu nhập chính như trên, nhân viên có thêm thu nhập khác hấp dẫn từ việc đổi sản phẩm tại tiệm tạp hóa :

45.000 VNĐ/cửa hàng đạt chỉ tiêu phân phối tối thiểu 2 sản phẩm

Ứng viên chưa có kinh nghiệm được hỗ trợ đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và tiếp xúc thực tế với khách hàng

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BYHT theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Một Giải Pháp

