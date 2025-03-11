Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Logistics U&I làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu khảo sát phân khúc thị trường, xây dựng chiến lược tiếp cận cho từng khu vực, từng nhóm khách hàng tiềm năng để mở rộng thị phần.

Dự toán chi phí cần thiết thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Chào giá và thương lượng với khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng.

Soạn thảo hợp đồng dịch vụ, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình ký kết và thu nhận hợp đồng về.

Lấy thông tin khách hàng về quy mô, kế hoạch sản xuất cũng như tiềm năng của khách hàng nhằm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hoặc tiến hành tái ký hợp đồng.

(Thông tin chi tiết về công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về tiếng Hoa giao tiếp, đọc và viết chuyên ngành tốt. HSK 4 trở lên.

Nếu ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm Logistics sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, Logistics và các ngành liên quan

Thông thạo vi tính văn phòng: Word, Excel. Biết sử dụng các phần mềm quản lý và viết email chuyên nghiệp.

Có khả năng nhạy bén, năng động, sáng tạo và tự tin trong công việc. Thích nghi tốt trong môi trường làm việc biến động và áp lực cao.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán thương lượng tốt.

Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, quản lý thời gian và giải quyết xung đột hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc: máy vi tính, máy in, điện thoại, internet...,

Thưởng theo thành tích kinh doanh, hoa hồng hấp dẫn

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao động.

Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Tham gia các hoạt động nhóm và du lịch hàng năm của Công ty, tham dự Tiệc nhân viên cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Logistics U&I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin