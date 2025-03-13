Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bệnh viện Đồng Nai, 397 Ba Mươi Tháng Tư, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Quản lý và điều hành các hoạt động bán hàng nội địa (lập kế hoạch, thực hiện AP, quản lý tiến độ, v.v.).

- Quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng nội địa.

- Duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại (đặc biệt là duy trì và tăng cường mối quan hệ với ngành thủy sản).

- Phát triển khách hàng mới và mở rộng kênh bán hàng (mở rộng kênh bán hàng bằng cách thu hút khách hàng ngoài ngành thủy sản).

- Thúc đẩy hoạt động bán hàng suôn sẻ thông qua việc phối hợp với các bộ phận khác (quản trị bán hàng, hậu cần, v.v.).

- Hỗ trợ Giám đốc bán hàng, báo cáo hoạt động thường xuyên (quản lý tiến độ, đo lường hiệu quả, đề xuất cải tiến, v.v.).

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam , 30~40 tuổi

- Tốt nghiệp ĐH

- Kinh nghiệm Sale trong ngành thủy sản hoặc thực phẩm từ 5 năm trở lên.

- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản;

- Tiếng Nhật N2, giao tiếp tốt

- Công tác trong nước 1 tháng 2-3 lần

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 85%

- BH đóng gần như full lương

- Được tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN

- Phụ cấp ngoại ngữ Tiếng Nhật (N4, N3, N2) , Tiếng Anh (Toeic) nếu có chứng chỉ

- Lương tháng 13

- Phép năm

- Khám sức khỏe

- Company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin