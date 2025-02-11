Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ làm việc tại Quảng Nam thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam:
- 44 Nguyễn Sinh Sắc,Quảng Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, chào hàng bằng các kênh online: Facebook, Zalo,...
Tiếp cận, tư vấn sản phẩm và bán hàng đến khách hàng thông qua các trang mạng xã hội, qua điện thoại, email, sàn thương mại điện tử,...
Telesale theo Data có sẵn của công ty.
Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ.
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, theo dõi các phản hồi của khách hàng cho đến khi nhận hàng và thanh toán.
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có laptop cá nhân (Nếu có)
Siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi.
Có laptop cá nhân (Nếu có)
Siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + % Hoa hồng + Thưởng (thưởng tuần, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng,…)
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Hưởng đầy đủ 12 ngày phép, thưởng lễ Tết, hiếu, hỷ, sinh nhật.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được đào tạo các kỹ năng và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng của công ty.
Không đi thị trường
Các chế độ đãi ngộ như: Du lịch Team building, liên hoan, sinh nhật hằng tháng, Happy hour, year and party,…
Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, được Quản lý hỗ trợ trực tiếp trong công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Hưởng đầy đủ 12 ngày phép, thưởng lễ Tết, hiếu, hỷ, sinh nhật.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được đào tạo các kỹ năng và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng của công ty.
Không đi thị trường
Các chế độ đãi ngộ như: Du lịch Team building, liên hoan, sinh nhật hằng tháng, Happy hour, year and party,…
Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, được Quản lý hỗ trợ trực tiếp trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI