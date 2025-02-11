Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ làm việc tại Quảng Nam thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - 44 Nguyễn Sinh Sắc,Quảng Nam

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng, chào hàng bằng các kênh online: Facebook, Zalo,...

Tiếp cận, tư vấn sản phẩm và bán hàng đến khách hàng thông qua các trang mạng xã hội, qua điện thoại, email, sàn thương mại điện tử,...

Telesale theo Data có sẵn của công ty.

Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ.

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, theo dõi các phản hồi của khách hàng cho đến khi nhận hàng và thanh toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có laptop cá nhân (Nếu có)

Siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % Hoa hồng + Thưởng (thưởng tuần, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng,…)

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hưởng đầy đủ 12 ngày phép, thưởng lễ Tết, hiếu, hỷ, sinh nhật.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được đào tạo các kỹ năng và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng của công ty.

Không đi thị trường

Các chế độ đãi ngộ như: Du lịch Team building, liên hoan, sinh nhật hằng tháng, Happy hour, year and party,…

Làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, được Quản lý hỗ trợ trực tiếp trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Quà Tặng Quang Vũ

