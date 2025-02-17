Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - TP Quy Nhơn, Bình Định - Tam Kỳ, Quảng Nam, Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

* Ứng viên có thể chọn ứng tuyển tại Bình Định hoặc Quảng Nam

- Chịu trách nhiệm về doanh số/ sản lượng bán và mở điểm bán mới trong khu vực được phân công.

- Lập kế hoạch triển khai việc bán hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty tại điểm bán.

- Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng và báo cáo các thông tin, hình ảnh cho Giám sát bán hàng.

- Đại diện công ty trao đổi với chủ điểm bán (quán nhậu nhỏ, tạp hóa, đại lý) về chương trình bán hàng.

- Thu thập và báo cáo các thông tin về tình hình kinh doanh của điểm bán, thị trường.

- Thực hiện các tiêu chuẩn bán hàng, trưng bày sản phẩm tại điểm bán theo chính sách của công ty.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá và các hoạt động xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.

- Tìm kiếm các điểm bán mới trong địa bàn được giao. Thực hiện các công việc giấy tờ có liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh / Marketing.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng, bia-rượu-nước giải khát

- Am hiểu về tâm lý khách hàng và công tác thị trường.

- Đáp ứng yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, thương lượng, bán hàng và vi tính văn phòng.

- Phẩm chất cá nhân: Trung thực, chịu khó, kiên trì, cầu tiến.

- Sẵn sàng làm việc buổi tối (ngoài giờ) thường xuyên và di chuyển khác địa bàn khi cần thiết.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo kinh nghiệm.

- Tham gia các chế độ BHXH theo quy định của Luật lao động.

- Lương tháng 13, chính sách thưởng hàng tháng, hàng năm, tăng lương theo chế độ của Công ty và theo kết quả đánh giá KPIs.

- Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.