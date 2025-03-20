Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - 06 Trần Nhật Duật, Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Bán hàng, tư vấn hàng hóa cho khách hàng(chuyên đồ điện nước, đồ gia dụng)

- Sắp xếp hàng hóa theo đúng khu vực trưng bày

- Giữ gìn và bảo quản hàng hóa

- Các công việc khách theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ.

- Ứng viên có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Vui vẻ, năng lượng, yêu thích công việc bán hàng

- Có thể làm xoay ca: 7h-15h/10h-18h

- Địa chỉ làm việc: 06 Trần Nhật Duật, Tân An, Buôn Ma Thuột

Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 5-7tr + thưởng

- Tháng nghỉ 04 ngày

- Hỗ trợ cơm ca

- Thưởng lễ tết, BHXH ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.