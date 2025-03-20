Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- 06 Trần Nhật Duật, Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
- Bán hàng, tư vấn hàng hóa cho khách hàng(chuyên đồ điện nước, đồ gia dụng)
(chuyên đồ điện nước, đồ gia dụng)
- Sắp xếp hàng hóa theo đúng khu vực trưng bày
-
- Giữ gìn và bảo quản hàng hóa
- Các công việc khách theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ.
- Ứng viên có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Vui vẻ, năng lượng, yêu thích công việc bán hàng
- Có thể làm xoay ca: 7h-15h/10h-18h
- Địa chỉ làm việc: 06 Trần Nhật Duật, Tân An, Buôn Ma Thuột
Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 5-7tr + thưởng
- Tháng nghỉ 04 ngày
- Hỗ trợ cơm ca
- Thưởng lễ tết, BHXH ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
