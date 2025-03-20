Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- 06 Trần Nhật Duật, Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Bán hàng, tư vấn hàng hóa cho khách hàng(chuyên đồ điện nước, đồ gia dụng)
(chuyên đồ điện nước, đồ gia dụng)
- Sắp xếp hàng hóa theo đúng khu vực trưng bày
-
- Giữ gìn và bảo quản hàng hóa
- Các công việc khách theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ.
- Ứng viên có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Vui vẻ, năng lượng, yêu thích công việc bán hàng
- Có thể làm xoay ca: 7h-15h/10h-18h
- Địa chỉ làm việc: 06 Trần Nhật Duật, Tân An, Buôn Ma Thuột

Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 5-7tr + thưởng
- Tháng nghỉ 04 ngày
- Hỗ trợ cơm ca
- Thưởng lễ tết, BHXH ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê

Công Ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 170 Ngô Quyền, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

