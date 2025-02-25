Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH GPS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,600 USD

1. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đặt ra. Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm, phát triển quan hệ với khách hàng và các đối tác tiềm năng.

3. Đàm phán, ký kết các hợp đồng, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu/doanh số đề ra. Chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban giám đốc về hoạt động và hiệu quả của công việc kinh doanh của mình.

4. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

5. Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

6. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng.

7. Nộp báo cáo đầy đủ, trung thực về công việc thực hiện theo quy định của Công ty.