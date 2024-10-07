Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Stonelife Việt Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Sản phẩm ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP của STONELIFE đã và đang được thị trường VN tiếp nhận và khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng;

• Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng, giới thiệu và quảng bá thương hiệu Công ty;

• Chủ động tiếp cận, nghiên cứu thị trường và lập phương án tìm kiếm khách hàng;

• Khai thác khách hàng tiềm năng từ nguồn công ty cung cấp;

• Khảo sát thị trường theo các khu vực được phụ trách;

• Liên kết với các đơn vị thiết kế, đối tác để tiếp cận, khai thác khách hàng;

• Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình triển khai hợp đồng;

• Hỗ trợ theo dõi công nợ của khách hàng phụ trách;

• Phát triển và duy trì các khách hàng hiện có và khách hàng mới;

• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm;

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 – 35;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành vật liệu xây dựng và nội thất;

• Đam mê kiếm tiền, nâng cao chất lượng sống;

• Có năng khiếu kinh doanh, khát khao thành đạt;

• Có kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tự tin; Nhạy bén có tư duy; Logic, có trách nhiệm cao trong công việc;

• Có khả năng tự lập kế hoạch làm việc;

• Có khả năng thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng;

• Có khả năng tiếp thu, nắm bắt vấn đề, tinh thần học hỏi cao;

• Thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình và năng động;

• Ngoại hình là một lợi thế

• Mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Mức thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực và giá trị công việc thực hiện;

• Lương cơ bản: 6 -16 triệu + Phụ cấp + % hoa hồng doanh thu theo bảng cơ chế kinh doanh của Công ty;

• Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất từ Ban lãnh đạo;

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo;

• Các đãi ngộ khác: Thưởng, phúc lợi... theo quy định của Công ty;

• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết...theo quy định của Nhà Nước và các chế độ phúc lợi khác của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển

