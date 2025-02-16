Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Credo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Credo
Mức lương
6 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 616
- 618 Phạm Văn Đồng,Kp3,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu
Hổ trợ khách hàng trong suốt quá trình làm việc
Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt huyết, thật thà, Có mục tiêu trong công việc
Tại Công Ty TNHH Credo Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo
Mức lương, thưởng được đền đáp với năng lực bản thân và sự cố gắng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Credo
