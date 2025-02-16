Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Credo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 40 Triệu

Mức lương 6 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu

Hổ trợ khách hàng trong suốt quá trình làm việc

Yêu Cầu Công Việc

Năng động, nhiệt huyết, thật thà, Có mục tiêu trong công việc

Tại Công Ty TNHH Credo Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo

Mức lương, thưởng được đền đáp với năng lực bản thân và sự cố gắng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Credo

