Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 50 Triệu

công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh

Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- 291a Trần Nhân Tông, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh

- Ngã tư Ao cá, Hạ Long, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng quan tâm xe ô tô Volkswagen trong khu vực.
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
- Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Làm việc tại 2 cơ sở:
CS1:291A Trần Nhân Tông, TP Uông Bí, Quảng Ninh.
CS2: Ngã Tư Ao Cá, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức quản trị kinh doanh
- Là người nghiêm túc, trách nhiệm cao trong mọi hành động, lời nói của mình
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm kinh doanh, bán hàng (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng bán hàng)

Tại công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản + hoa hồng + phụ cấp khác: Lương cứng + doanh thu (thu nhập không giới hạn theo xe bán ra)
- Công tác phí
- Hỗ trợ chỗ ăn ở cho Nhân viên ở xa
- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch của công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến
- Đóng BHXH đầy đủ, bảo hiểm sức khỏe, phép năm
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh

công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 291A, Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

