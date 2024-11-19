Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 48 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture

Mức lương
15 - 48 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25B Trần Cao Vân, P.Đao Kao, Quận 1

- Toà nhà Vincom Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa

- Tòa nhà Luxury, số 205 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu

- Tầng 3 Toà Nhà VN Post, 539 Đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 48 Triệu

- Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...
- Chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu một nhà tư vấn chuyên nghiệp.
- Thực hiện báo cáo kinh doanh cá nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện khi có yêu cầu.
- Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng theo sự hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 48 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24 - 39 Tuổi
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.
- Có kinh nghiệm sales ở các lĩnh vực tương đương là một lợi thế
- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture Thì Được Hưởng Những Gì

*THU NHẬP TRUNG BÌNH 48 TRIỆU ĐỒNG dựa vào năng lực của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân:
*THU NHẬP TRUNG BÌNH 48 TRIỆU ĐỒNG
- Trợ cấp kinh doanh và hỗ trợ hoạt động từ 15 TRIỆU ĐỒNG/tháng.
từ 15 TRIỆU ĐỒNG/tháng.
- Hoa hồng bảo hiểm cạnh tranh so với thị trường.
- Hoa hồng bảo hiểm
- Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.
- Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện, đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ PruPlanner trở thành Phó Phòng/Trưởng Phòng Kinh Doanh/Giám Đốc Ban.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.
- Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường
- Được trang bị công cụ làm việc hiện đại nhằm phân tích và cung cấp chính xác nhu cầu tài chính của khách hàng.
- Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận PRUVenture

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

