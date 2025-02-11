Tuyển Nhân viên kinh doanh Alpha Powered By Aia làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 32 Triệu

Mức lương 12 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, Tháp Tây LOTTE Center Hanoi, Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

1. Xây dựng và quản lý đội nhóm

- Tuyển dụng nhân sự phù hợp với tiêu chí của công ty để hoàn thành KPI doanh số được giao

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện giữa các thành viên

- Thường xuyên trao đổi với nhân viên để hiểu điểm mạnh và nguyện vọng của từng nhân sự và có định hướng phát triển phù hợp

2. Tổ chức, hoạch định và huấn luyện

- Tổ chức đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên

- Giám sát hoạt động của các thành viê

- Xác định mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển của các thành viên trong nhóm

3. Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Tìm kiếm, tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

- Thiết kế và tư vấn các giải pháp bảo vệ tài chính và bảo vệ sức khỏe tối ưu theo nhu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ và chăm sóc sau bán

4. Phát triển cá nhân:

- Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp của công ty

- Tạo dựng mối quan hệ, mở rộng giao tiếp để phát triển kinh doanh

- Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp

- Tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của công ty

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

- Tuổi từ 24 trở lên.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc

- Yêu cầu kinh nghiệm quản lý với vị trí quản lý cấp cao

- Nhanh nhẹn, chủ động, tác phong chuyên nghiệp.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc Teamwork

- Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc, áp lực về doanh số.

- Có kinh nghiệm bán hàng/ chăm sóc khách hàng và kinh nghiệm về mảng tài chính là một lợi thế

Tại Alpha Powered By Aia Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn

- Trợ cấp kinh doanh cố định hàng tháng theo vị trí từ 12.500.000 – 32.000.000

- Nhận thêm hoa hồng+ thưởng vượt tiến độ+ thưởng tháng, quý, năm: từ 30-84% tăng theo mức doanh thu đạt được.

- Cơ hội tăng lương sau 3-6 tháng làm việc

2. Các hoạt động hỗ trợ tăng nguồn Khách hàng:

- Được tổ chức nhiều event/workshop để giúp tư vấn tạo nguồn KH mới

- Hỗ trợ nhiều quà tặng giúp tư vấn xây dưng mối quan hệ với KH.

- Hỗ trợ xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng

3. Hỗ trợ công nghệ và công cụ làm việc:

- Trợ cấp: Ipad và các chi phí giao tế

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong suốt quá trình tư vấn, phát hành hợp đồng và chăm sóc sau bán (Ilead, iSay, iPlan,iPoS, AIA+...)

- Hệ sinh thái một chạm Alpha tool và Alpha Map cung cấp toàn bộ công cụ cần thiết chuyên sâu để tư vấn khách hàng và hoạch định tối ưu thu nhập.

4. Đào tạo:

- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.

- Lộ trình đào tạo rõ ràng, có sân chơi cho các tư vấn chuyên nghiệp và leader (Alpha leader, Alpha Pro, Alpha Camp...)

- Cơ hội tham gia các khoá hoạch định tài chính cá nhân chuyên sâu, tổ chức riêng cho team và tham gia vào cộng đồng tư vấn tài chính cá nhân.

5. Lộ trình thăng tiến:

- Lộ trình phát triển rõ ràng theo quy định và khung năng lực, không có giới hạn, hướng tới một sự nghiệp lâu dài cho mỗi thành viên.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng làm việc.

6. Du lịch:

- Contest du lịch miễn phí hàng năm: nước ngoài ( Anh, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nội Mông...) và trong nước (Six senses Côn Đảo, Pullman Đà Nẵng,...)

7. Học viện sức khoẻ

- Hỗ trợ công cụ chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân và các khách hàng

- Thường xuyên tổ chức các ngày hội thể thao, các hoạt động thăm khám sức khoẻ miễn phí nhằm nâng cao chất lượng sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpha Powered By Aia

