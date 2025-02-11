Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 mai anh tuấn phường ô chợ dừa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng trên các nền tảng
Tư vấn qua về các dịch vụ TMV đang có
Nắm sơ lược về tình trạng và mong muốn sử dụng dịch vụ của khách hàng
Mời khách hàng lên TMV để sale trực tiếp tư vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm được đào tạo
Ưa nhìn
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Đã có kn sale onl là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương cứng + hoa hồng các lịch hẹn được khách lên TMV
Lương tháng từ 10.000.000 - 12.000.000 vnđ
Phụ cấp ăn trưa 40k/ngày
Đóng BHXH, thưởng lễ tết sinh nhật, du lịch hè hay cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

