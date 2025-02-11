Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2 mai anh tuấn phường ô chợ dừa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng trên các nền tảng

Tư vấn qua về các dịch vụ TMV đang có

Nắm sơ lược về tình trạng và mong muốn sử dụng dịch vụ của khách hàng

Mời khách hàng lên TMV để sale trực tiếp tư vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm được đào tạo

Ưa nhìn

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Đã có kn sale onl là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương cứng + hoa hồng các lịch hẹn được khách lên TMV

Lương tháng từ 10.000.000 - 12.000.000 vnđ

Phụ cấp ăn trưa 40k/ngày

Đóng BHXH, thưởng lễ tết sinh nhật, du lịch hè hay cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin