Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH OKXE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH OKXE Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH OKXE Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH OKXE Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 92 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- 40E Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chăm sóc khách hàng trên các kênh online của công ty (Facebook, Zalo, Website...).
Tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin về thương hiệu, sản phẩm (Lĩnh vực xe máy xăng, xe máy điện VF).
Không cần chốt đơn, không telesale.
Phối hợp cùng bộ phận Marketing để xây dựng và áp dụng các quy trình, kịch bản chăm sóc khách hàng, các chính sách, chương trình ưu đãi...
Phân tích hành vi người tiêu dùng, đo lường kết quả, đề xuất giải pháp tối ưu cho việc chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ từ 23 - 30 tuổi
Thành thạo các công cụ quản lý Mạng xã hội, các nền tảng chat, nhắn tin.
Có hiểu biết về CRM.
Có kinh nghiệm sử dụng Zalo OA để chăm sóc và gửi thông tin đến khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt, biết cách xử lý các tình huống trong quá trình tư vấn.
Thời gian online nhiều.

Tại Công Ty TNHH OKXE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ
Được cung cấp đầy đủ các phần mềm, công cụ có bản quyền để phục vụ công việc.
Hưởng mọi chế độ theo luật lao động (Nghỉ lễ, nghỉ phép, đóng Bảo hiểm Xã hội...)
Du lịch cùng công ty 1-2 lần/năm.
Công ty tạo mọi điều kiện để nhân sự được đào tạo, học hỏi các kiến thức mới từ các chương trình đào tạo của công ty cũng như các khoá học bên ngoài, mục tiêu để nhân sự trở thành chuyên gia trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH OKXE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH OKXE Việt Nam

Công Ty TNHH OKXE Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Head Office: 92 Kham Thien, Kham Thien Ward, Dong Da District, Ha Noi CityHCM Office: 132 Truong Cong Dinh, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

