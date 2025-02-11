Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH OKXE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 92 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - 40E Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Chăm sóc khách hàng trên các kênh online của công ty (Facebook, Zalo, Website...).

Tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin về thương hiệu, sản phẩm (Lĩnh vực xe máy xăng, xe máy điện VF).

Không cần chốt đơn, không telesale.

Phối hợp cùng bộ phận Marketing để xây dựng và áp dụng các quy trình, kịch bản chăm sóc khách hàng, các chính sách, chương trình ưu đãi...

Phân tích hành vi người tiêu dùng, đo lường kết quả, đề xuất giải pháp tối ưu cho việc chăm sóc khách hàng.

Nam nữ từ 23 - 30 tuổi

Thành thạo các công cụ quản lý Mạng xã hội, các nền tảng chat, nhắn tin.

Có hiểu biết về CRM.

Có kinh nghiệm sử dụng Zalo OA để chăm sóc và gửi thông tin đến khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt, biết cách xử lý các tình huống trong quá trình tư vấn.

Thời gian online nhiều.

Tại Công Ty TNHH OKXE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ

Được cung cấp đầy đủ các phần mềm, công cụ có bản quyền để phục vụ công việc.

Hưởng mọi chế độ theo luật lao động (Nghỉ lễ, nghỉ phép, đóng Bảo hiểm Xã hội...)

Du lịch cùng công ty 1-2 lần/năm.

Công ty tạo mọi điều kiện để nhân sự được đào tạo, học hỏi các kiến thức mới từ các chương trình đào tạo của công ty cũng như các khoá học bên ngoài, mục tiêu để nhân sự trở thành chuyên gia trong lĩnh vực.

