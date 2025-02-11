Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3, LK4, khu đô thị mới Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh thu của khu vực theo chỉ tiêu đã được giao đồng thời xây dựng kế hoạch bán hàng.
Đào tạo/Kiểm tra/Giám sát/Hỗ trợ đội ngũ TDV của khu vực như: bán hàng, mở điểm, kiểm soát thị trường, chăm sóc khách hàng.
Tham gia, phối hợp để triển khai các hoạt động marketing tại địa bàn (Trưng bày biển bảng, Đào tạo điểm bán….)
Giải quyết các vấn đề phát sinh tại vùng/ khu vực được phân công, hướng dẫn/hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày.
Khảo sát, đánh giá thị trường để đưa ra những giải pháp đóng góp cho sự phát triển của công ty.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp (Marketing/Bán hàng/Quản trị kinh doanh/Y Dược)
Ứng viên bắt buộc có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm , thực phẩm chức năng, sữa y tế, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí tương đương trong ngành, 3 năm kinh nghiệm làm TDV hoặc 3 năm làm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, Sữa y tế, Mỹ phẩm.
Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi
Có khả năng quản lý, giải quyết vấn đề, phân tích, lập kế hoạch.
Tư duy mở, sẵn sàng học hỏi, hành động và cố gắng đạt được mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 18 triệu + thưởng KPIs + thưởng % trên tổng doanh số của TDV tại địa bàn quản lý, tổng thu nhập lên đến trên 30 triệu.
Thưởng Tháng, Quý, Năm
Chế độ nghỉ phép , du lịch nghỉ mát : 2- 3 lần/ Hàng năm
Đặc biệt được làm việc trong môi trường đoàn kết, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển tài năng của bản thân cũng như có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số Nhà 03, Liền Kề 4,Khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

