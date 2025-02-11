Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Việt Hàn, Tầng 8, Số 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

– Lên kế hoạch bán hàng và phát triển Hệ thống Đại Lý, Nhà Phân Phối theo danh sách hiện có và tìm mới đáp ứng doanh số bán hàng của công ty.

– Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới cho các sản phẩm của công ty đang kinh doanh. Chăm sóc các khách hàng cũ của công ty.

– Gặp gỡ và hỗ trợ trực tiếp các Đại Lý, Nhà Phân Phối tại thị trường. Triển khai các hoạt động marketing, trưng bày sản phẩm tại điểm bán.

– Đề xuất, xây dựng và thực hiện chính sách bán hàng, chính sách hỗ trợ marketing tại các điểm bán.

– Chịu trách nhiệm về công nợ của khách hàng.

– Giải quyết các khiếu nại & phản hồi của khách hàng.

– Báo cáo kịp thời doanh số, thông tin thị trường đối thủ theo tuần, tháng & các giải pháp đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam, tuổi từ 22-35.

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ở tất cả các chuyên ngành.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh trong Ngành hàng bỉm sữa hoặc mẹ & bé, Ngành tiêu dùng nhanh FMCG và Kinh doanh phát triển thị trường.

– Trung thực, chăm chỉ chịu khó, tư duy nhạy bén, xử lý công việc tốt, chịu được áp lực công việc.

– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

– Phong cách làm việc chuyên nghiệp, ham học hỏi, cầu tiến.

– Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

– Có thể đi công tác tỉnh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro Thì Được Hưởng Những Gì

– Chính sách thu nhập: Lương cơ bản + Lương trách nhiệm + Thưởng kinh doanh + Thưởng khác (Thu nhập ổn định từ 12 - 25 triệu đồng)

– Trợ cấp trách nhiệm, điện thoại và công tác phí minh bạch rõ ràng

– Chính sách phúc lợi:

+ Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động và công ty;

+ Đào tạo và phát triển thường xuyên, gắn với thực tế công việc;

+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá xét thăng tiến hàng năm;

+ Thu nhập tốt và ổn định;

+ Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9...

+ Được tham gia du lịch cùng Công ty 2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro

