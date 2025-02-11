Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 281A Khâm Thiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường đối với cửa hàng mỹ phẩm, đại lý bao gồm online/offline; chuỗi hệ thống mỹ phẩm (MT), các cơ sở Spa/Clinic, bác sĩ, KOLs theo kế hoạch được phân công
Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường đối với
theo kế hoạch được phân công
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm đến khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng trên phạm vi được phân công.
Am hiểu kiến thức sản phẩm, công dụng sản phẩm để giới thiệu đến khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm cho các đại lý. Thực hiện các công tác hỗ trợ bán hàng tại đại lý, hướng dẫn đại lý sử dụng sản phẩm, workshop,...
Triển khai chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi của công ty đến khách hàng một cách hiệu quả, nhanh nhất.
Nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị trường, tìm hiểu được các hoạt động của đối thủ báo cáo trực tiếp lên cấp trên.
Thống kê, báo cáo doanh số theo tuần, tháng và quý
Xử lý thu hồi công nợ, thanh toán, quá trình thực hiện hợp đồng của khách hàng/đại lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm tại các vị trí tương đương hoặc vị trí phát triển đối tác, khách hàng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực làm đẹp (mỹ phẩm), chăm sóc cá nhân và SPA.
- Đã từng làm tại các vị trí tương đương hoặc vị trí phát triển đối tác, khách hàng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực l
àm đẹp (mỹ phẩm)
- Am hiểu về thị trường mỹ phẩm và các thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da, dược mỹ phẩm
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thương lượng
- Yêu thích kinh doanh, thích hợp làm việc trong môi trường cạnh tranh, có cơ hội mở rộng và phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7,4tr + 600.000VNĐ Phụ cấp ăn trưa + Thưởng Doanh thu
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần, được đề xuất lương theo năng lực của bản thân
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết
- Được nghỉ lễ tết, được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.
- Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, teambuilding gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 281A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

