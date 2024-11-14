Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ANT PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 539/109 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Giới thiệu phân phối các sản phẩm của Công ty đến các Nhà thuốc/ Bệnh viện, phòng khám;

- Triển khai các chương trình Marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các Nhà thuốc/Bệnh viện, phòng khám mà mình quản lý;

- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty;

- Ghi đơn hàng, báo cho Kế toán bán hàng để đánh đơn và điều phối đơn đi...;

- Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của Cấp quản lý

- Lên kế hoạch phủ địa bàn và tăng doanh số;

- Thực hiện các công việc khác sự chỉ đạo của Cấp Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ dưới 40 tuổi, tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học (Ưu tiên ngành dược)

- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.

- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.

- Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng là một lợi thế (Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH ANT PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo huấn luyện và hướng dẫn từ quản lý trực tiếp

- Nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tổng thu nhập lên đến 15.000.000 /tháng

- Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết...

- Tăng lương theo thâm niên.

- Hưởng các chế độ theo quy định Luật Lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...

- Đóng BHXH – BHYT – BHTN

- Hưởng các ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát hàng năm, hoạt động team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANT PHARMA

