Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đảm bảo doanh thu và chỉ tiêu được giao
Tìm kiếm, tiếp nhận thông tin xử lý, tư vấn về dịch vụ, giá, giới thiệu, giải đáp, thư báo giá, soạn thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ
Theo dõi sát sao quá trình triển khai hợp đồng, đảm bảo chất lượng dịch vụ, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng cũng như phối hợp các phòng ban có liên quan để khắc phục nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
Lập báo cáo công việc định kỳ, kinh doanh hoặc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ học vấn chuyên môn.
Tốt nghiệp đại học các chuyên nghành liên quan về Thẩm định giá doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán... cử nhân nghành kinh tế
Giới tính : Nam / Nữ
Độ tuổi : 26 tuổi đến 32 tuổi
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nhận biết khách hàng tiềm năng, kỹ năng đàm phán thuyết phục là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Ngôn ngữ anh thành thạo giao tiếp, biết ngôn ngữ khác là một lợi thế
Đối với kinh doanh doanh nghiệp : Đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp, khả năng phân tích, đánh giá chỉ tiêu trong báo cáo
Có chuyên môn làm việc trong các lĩnh vực có liên quan từ 3 năm trở lên
Có kinh nghiệm trong nghành thẩm định giá 2 năm làm việc ở vị trÍ tương đương là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 117-119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

