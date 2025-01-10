Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đảm bảo doanh thu và chỉ tiêu được giao

Tìm kiếm, tiếp nhận thông tin xử lý, tư vấn về dịch vụ, giá, giới thiệu, giải đáp, thư báo giá, soạn thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

Theo dõi sát sao quá trình triển khai hợp đồng, đảm bảo chất lượng dịch vụ, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng cũng như phối hợp các phòng ban có liên quan để khắc phục nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Lập báo cáo công việc định kỳ, kinh doanh hoặc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ học vấn chuyên môn.

Tốt nghiệp đại học các chuyên nghành liên quan về Thẩm định giá doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán... cử nhân nghành kinh tế

Giới tính : Nam / Nữ

Độ tuổi : 26 tuổi đến 32 tuổi

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nhận biết khách hàng tiềm năng, kỹ năng đàm phán thuyết phục là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Ngôn ngữ anh thành thạo giao tiếp, biết ngôn ngữ khác là một lợi thế

Đối với kinh doanh doanh nghiệp : Đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp, khả năng phân tích, đánh giá chỉ tiêu trong báo cáo

Có chuyên môn làm việc trong các lĩnh vực có liên quan từ 3 năm trở lên

Có kinh nghiệm trong nghành thẩm định giá 2 năm làm việc ở vị trÍ tương đương là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

