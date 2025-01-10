Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 19 Tố Hữu, Trung Văn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tiếp nhận và xử lý data khách hàng từ công ty cung cấp.
Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới qua các kênh: Zalo; Facebook; Shopee, Tiktok...
Giới thiệu, giải đáp và tư vấn về sản phẩm, giá cả và chính sách bán hàng cho khách hàng
Quản lý và chăm sóc tệp data của mình + upsale đơn hàng
Tham gia đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển tư duy
Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kinh doanh, hỗ trợ team đội trong các hoạt động chung
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 1996 - 2002
Có kinh nghiệm Sale từ 2 năm trở lên
Hướng ngoại, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.
Có laptop cá nhân
Làm việc từ 8h00-17h30, từ thứ 2 tới thứ 7 (Thứ 7 đảm bảo công việc có thể về sớm, không cần check out vẫn tính FULL lương)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8.000.000đ - 12.000.000đ + phụ cấp + thưởng (Thu nhập TB từ 17tr - 20tr/ tháng)
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Có khả năng lên Leader nhanh nếu chứng minh được năng lực
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng 3 tháng lương cuối năm: 13, 14, 15
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Có chế độ BHXH
Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm
Thưởng nóng, thưởng phong trào phát động hàng tháng
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần.
Các hoạt động kết nối Ngày yêu thương (picnic, sinh nhật, xem phim, haidilao...) siêu thú vị hàng kì
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do..
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, thảm nghỉ trưa, tủ nước ngọt, sữa, sữa chua & đồ ăn nhẹ free
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
