Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Tố Hữu, Trung Văn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tiếp nhận và xử lý data khách hàng từ công ty cung cấp.

Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới qua các kênh: Zalo; Facebook; Shopee, Tiktok...

Giới thiệu, giải đáp và tư vấn về sản phẩm, giá cả và chính sách bán hàng cho khách hàng

Quản lý và chăm sóc tệp data của mình + upsale đơn hàng

Tham gia đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển tư duy

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kinh doanh, hỗ trợ team đội trong các hoạt động chung

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1996 - 2002

Có kinh nghiệm Sale từ 2 năm trở lên

Hướng ngoại, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.

Có laptop cá nhân

Làm việc từ 8h00-17h30, từ thứ 2 tới thứ 7 (Thứ 7 đảm bảo công việc có thể về sớm, không cần check out vẫn tính FULL lương)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000đ - 12.000.000đ + phụ cấp + thưởng (Thu nhập TB từ 17tr - 20tr/ tháng)

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Có khả năng lên Leader nhanh nếu chứng minh được năng lực

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng 3 tháng lương cuối năm: 13, 14, 15

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Có chế độ BHXH

Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm

Thưởng nóng, thưởng phong trào phát động hàng tháng

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần.

Các hoạt động kết nối Ngày yêu thương (picnic, sinh nhật, xem phim, haidilao...) siêu thú vị hàng kì

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do..

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, thảm nghỉ trưa, tủ nước ngọt, sữa, sữa chua & đồ ăn nhẹ free

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

