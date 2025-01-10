Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
- Hà Nội:
- Số 144 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sản phẩm: Zalo Mini App
Tiếp nhận data hoặc tìm kiếm (70% từ nguồn công ty), tư vấn, chốt sale trên đa nền tảng bằng các hình thức nhắn tin, Telesales, và gặp mặt trực tiếp
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, up sale các tính năng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng
Xây dựng và tối ưu các quy trình, kịch bản chốt sale, tư liệu chốt sale, hạ rào cản,..
Thực hiện triển khai đầy đủ các báo cáo thu thập thông tin, tìm ra vấn đề để đề xuất giải pháp phù hợp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam thì phải có kinh nghiệm sales phần mềm
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có laptop cá nhân
- Khả năng làm việc phối hợp đội nhóm tốt, quản lý thời gian tốt, tác phong làm việc chủ động, linh hoạt.
Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + hoa hồng
- Hoa hồng gia hạn khi chăm sóc khách hàng, hoa hồng upsale
- Sản phẩm cạnh tranh, dễ bán và có nhiều USP
- Được đào tạo hàng tuần các kỹ năng phản xạ chốt sales, kỹ năng xây dựng kịch bản chốt sales, kỹ năng quản trị cảm xúc, kỹ năng nắm bắt đánh giá tâm lý khách hàng ,...
- Được học cách lập kế hoạch, kỹ năng marketing bổ trợ để tìm kiếm khách hàng, mở rộng mối quan hệ đối tác để liên kết bán hàng
- Du lịch 1 lần/năm
- Tham gia đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như lễ, tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
