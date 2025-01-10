Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 144 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sản phẩm: Zalo Mini App
Tiếp nhận data hoặc tìm kiếm (70% từ nguồn công ty), tư vấn, chốt sale trên đa nền tảng bằng các hình thức nhắn tin, Telesales, và gặp mặt trực tiếp
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, up sale các tính năng phù hợp theo yêu cầu của khách hàng
Xây dựng và tối ưu các quy trình, kịch bản chốt sale, tư liệu chốt sale, hạ rào cản,..
Thực hiện triển khai đầy đủ các báo cáo thu thập thông tin, tìm ra vấn đề để đề xuất giải pháp phù hợp

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ có kinh nghiệm sales/ telesales B2B hoặc sales B2C cứng
- Nam thì phải có kinh nghiệm sales phần mềm
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có laptop cá nhân
- Khả năng làm việc phối hợp đội nhóm tốt, quản lý thời gian tốt, tác phong làm việc chủ động, linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000-10.000.000/ tháng + % hoa hồng (10% theo nguồn công ty, 15% nguồn cá nhân/hợp đồng)
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + hoa hồng
- Hoa hồng gia hạn khi chăm sóc khách hàng, hoa hồng upsale
- Sản phẩm cạnh tranh, dễ bán và có nhiều USP
- Được đào tạo hàng tuần các kỹ năng phản xạ chốt sales, kỹ năng xây dựng kịch bản chốt sales, kỹ năng quản trị cảm xúc, kỹ năng nắm bắt đánh giá tâm lý khách hàng ,...
- Được học cách lập kế hoạch, kỹ năng marketing bổ trợ để tìm kiếm khách hàng, mở rộng mối quan hệ đối tác để liên kết bán hàng
- Du lịch 1 lần/năm
- Tham gia đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như lễ, tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhân Lực 9Hr Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 27, ngõ 616 đường Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

