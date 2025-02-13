Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Đi thị trường, tìm kiếm, xây dựng đại lý mới trên địa bàn được giao.

- Quản lý, chăm sóc hệ thống đại lý có sẵn.

- Cùng Giám đốc KD để thiết lập mục tiêu kinh doanh.

- Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.

- Triển khai hệ thống quản lý nhà phân phối.

- Đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng cho nhân viên bán hàng của đại lý.

- Phối hợp bộ phận Marketing triển khai hiệu quả các chương trình hành động.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN LÀM VIỆC

-Thời gian làm việc : làm full time

-Tuần làm việc : thứ 2 đến thứ 7

- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

- Địa bàn: theo khu vực được giao.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tuổi từ 25 - 35, có > 5 năm kinh nghiệm làm chạy thị trường kênh đại lý GT trong ngành

hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện máy, máy lọc nước.

- Yêu cầu có bằng lái xe ô tô hạng B2.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn khách hàng tốt.

- Có khả năng quản lý và hướng dẫn, đào tạo nhân viên.

- Có khả năng làm việc trong môi trường có sự cạnh tranh và chịu áp lực công việc cao.

- Chấp nhận đi công tác tỉnh được giao.

- Sử dụng thành thạo vi tính, office.

Hồ sơ cần có:

- CV / Tóm tắt kinh nghiệm làm việc

- Sơ yếu lý lịch + ảnh chụp rõ mặt

- Bản sao hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.

- Bản sao các bằng cấp có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

