Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Teambuilding, du lịch hàng năm do công ty hỗ trợ toàn bộ., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Đi thị trường, tìm kiếm, xây dựng đại lý mới trên địa bàn được giao.
- Quản lý, chăm sóc hệ thống đại lý có sẵn.
- Cùng Giám đốc KD để thiết lập mục tiêu kinh doanh.
- Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.
- Triển khai hệ thống quản lý nhà phân phối.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng cho nhân viên bán hàng của đại lý.
- Phối hợp bộ phận Marketing triển khai hiệu quả các chương trình hành động.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN LÀM VIỆC
-Thời gian làm việc : làm full time
-Tuần làm việc : thứ 2 đến thứ 7
- Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
- Địa bàn: theo khu vực được giao.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tuổi từ 25 - 35, có > 5 năm kinh nghiệm làm chạy thị trường kênh đại lý GT trong ngành
hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện máy, máy lọc nước.
- Yêu cầu có bằng lái xe ô tô hạng B2.
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn khách hàng tốt.
- Có khả năng quản lý và hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
- Có khả năng làm việc trong môi trường có sự cạnh tranh và chịu áp lực công việc cao.
- Chấp nhận đi công tác tỉnh được giao.
- Sử dụng thành thạo vi tính, office.
Hồ sơ cần có:
- CV / Tóm tắt kinh nghiệm làm việc
- Sơ yếu lý lịch + ảnh chụp rõ mặt
- Bản sao hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Bản sao các bằng cấp có liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIA DỤNG CHÂU ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122/168 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

