Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADVANCE TECHNICAL ENGINEERING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản 15 - 18 triệu đồng/tháng Phụ cấp điện thoại di động, đi công tác tỉnh Thưởng doanh số theo chính sách công ty (đạt và vượt chỉ tiêu doanh số, duy trì khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới) Thưởng tháng 13 tùy thuộc hiệu quả công ty và hiệu quả cá nhân Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước; Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên; Tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, , Quận 8

Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh theo khu vực địa lý và ngành công nghiệp được giao. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và chỉ tiêu công ty

Phát triển hệ thống đại lý và khách hàng nhà máy công nghiệp (xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, khai thác đá, khoáng sản, gỗ, giấy, thức ăn gia súc, dệt sợi, cao su, lốp xe, bao bì, nhiệt điện, nhà máy trong các khu công nghiệp)

Nghiên cứu thị trường. Phân tích, xác định nhu cầu của khách hàng

Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng và triển khai thực hiện

Thường xuyên đi thăm khách hàng, duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới

Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng. Phối hợp với nhân viên chăm sóc khách hàng đảm bảo cung cấp hàng hóa kịp thời

Phối hợp cùng chuyên gia của hãng tổ chức các buổi hội thảo kỹ thuật cho khách hàng

Luôn cập nhật kiến thức mới và tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu hóa sản xuất và tiết kiệm chi phí

Cập nhật thông tin đối thủ và đề xuất, triển khai giải pháp duy trì khách hàng

Báo cáo kịp thời về tình hình thực hiện chỉ tiêu, thông tin khách hàng và thị trường

Soạn thảo hợp đồng, đàm phán và theo dõi thực hiện

Theo dõi nhu cầu của khách hàng, lập kế hoạch đặt hàng dự trữ

Theo dõi và thu hồi công nợ kịp thời, không để nợ quá hạn

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật / hàng công nghiệp. Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ngành cơ khí, tiếp thị hoặc quản trị kinh doanh

Chín chắn, chăm chỉ, kỹ luật, cởi mở, hòa đồng, sáng tạo trong công việc

Kinh nghiệm bán hàng cho nhà máy xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, khai thác đá, khoáng sản, gỗ, giấy, thức ăn gia súc, dệt sợi, cao su, lốp xe, bao bì, nhiệt điện, nhà máy trong các khu công nghiệp sẽ được ưu tiên

Kinh nghiệm bán vòng bi, xích tải, dây curoa sẽ được ưu tiên

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Có kỹ năng lập kế hoạch, dự báo, kỹ năng đàm phán. Kiến thức bán hàng B2B

Giao tiếp nói và viết tốt bằng tiếng Anh, khả năng đọc hiểu tốt

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet, facebook.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

