Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Maison Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26% – 40% theo kết quả doanh số hàng quý Hưởng các chế độ phúc lợi như thưởng, lễ Tết, BHXH, BHYT, BHTN Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Tư vấn & Chăm sóc khách hàng:

Nhận thông tin khách hàng tiềm năng từ bộ phận Marketing cung cấp.

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng để tư vấn về các giải pháp thuê văn phòng phù hợp với nhu cầu, tài chính, và vị trí mong muốn của khách hàng.

Thực hiện khảo sát, đánh giá các tòa nhà, văn phòng để đưa ra thông tin chi tiết và chính xác nhất cho khách hàng.

Sắp xếp và hỗ trợ khách hàng đến xem địa điểm văn phòng cho thuê tại các tòa nhà.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán giá thuê, điều khoản hợp đồng, và các thủ tục pháp lý liên quan.

2. Tìm kiếm, phát triển khách hàng:

Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng của cá nhân.

Chăm sóc chốt giao dịch, hưởng tỷ lệ hoa hồng cao hơn khách hàng nhận từ marketing.

3. Quản lý danh mục tòa nhà:

Liên hệ tòa nhà qua số điện thoại để lấy thông tin văn phòng trống, chính sách cho thuê phục vụ quá trình tư vấn, chăm sóc chốt giao dịch.

Cập nhật và quản lý danh mục các văn phòng cho thuê vào phần mềm CRM, duy trì mối quan hệ với chủ đầu tư.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

Tốt nghiệp đại học

Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS cho thuê hoặc Sale B2B

Độ tuổi: 22-30

Sử dụng được tiếng Trung hoặc tiếng Anh trong công việc

Có laptop

Ứng viên lý tưởng:

Làm việc độc lập, tự chủ, luôn tìm kiếm các cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Có năng lực phân tích nhu cầu khách hàng và thị trường để đề xuất các giải pháp thuê văn phòng phù hợp.

Kỹ năng đàm phán hiệu quả với cả khách hàng và chủ đầu tư, đảm bảo các điều khoản hợp đồng có lợi nhất cho khách hàng.

Có khả năng tự tạo động lực để đạt được mục tiêu doanh thu và hoa hồng.

Có phẩm chất kiên trì, không từ bỏ mục tiêu.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

