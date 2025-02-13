Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 35 Triệu

Mức lương 5 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường phòng KD, Giám Đốc sàn, Giám Đốc KD. Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 35 Triệu

ANH KHOA LAND TUYỂN DỤNG SALE BĐS NHÀ PHỐ - TP. THỦ ĐỨC

Tuyển NV Kinh doanh bán thổ cư (không cần kinh nghiệm)

HOA HỒNG 1 VỤ = LƯƠNG VĂN PHÒNG 6THÁNG

Hoa hồng 50% nhận ngay sau CỌC

Không áp doanh số

Kho hàng độc quyền hơn 97.000 BĐS đa dạng mọi phân khúc

MIỄN PHÍ các khóa đào tạo BĐS cho người mới vào nghề

Cụ thể công việc

Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng; Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.

Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.

Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.

Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, Không giới hạn độ tuổi

Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng, ô tô... là một lợi thế.

Có laptop và xe máy để di chuyển.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin