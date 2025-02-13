Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND
- Hồ Chí Minh: Trường phòng KD, Giám Đốc sàn, Giám Đốc KD. Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 35 Triệu
ANH KHOA LAND TUYỂN DỤNG SALE BĐS NHÀ PHỐ - TP. THỦ ĐỨC
Tuyển NV Kinh doanh bán thổ cư (không cần kinh nghiệm)
HOA HỒNG 1 VỤ = LƯƠNG VĂN PHÒNG 6THÁNG
Hoa hồng 50% nhận ngay sau CỌC
Không áp doanh số
Kho hàng độc quyền hơn 97.000 BĐS đa dạng mọi phân khúc
MIỄN PHÍ các khóa đào tạo BĐS cho người mới vào nghề
Cụ thể công việc
Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng; Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.
Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.
Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.
Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương 5 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng, ô tô... là một lợi thế.
Có laptop và xe máy để di chuyển.
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TƯ VẤN ANH KHOA LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI