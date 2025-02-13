Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Mức lương cứng từ 8 - 10 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực + hỗ trợ cơm trưa (sau 6 tháng) + thưởng doanh số hàng tháng + thưởng hiệu quả công việc hàng quý + thưởng năm + Lương tháng 13 • Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi vào chính thức • Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật • Du lịch 1 lần/năm • Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà vào các ngày đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

• Nhận yêu cầu báo giá , lên báo giá – chăm sóc khách hàng.

• Kiểm tra, theo dõi nhập xuất theo đơn hàng. Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cho các đơn hàng đã thực hiện.

• Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ với khách hàng.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam từ 24 đến 34 tuổi

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Exel)

• Có kinh nghiệm tại vị trí NVKD ít nhất 1 năm trở lên

• Nhanh nhẹn, năng động, linh hoạt trong xử lý công việc

• Khả năng chịu áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh

