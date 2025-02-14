Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 216 quốc lộ 13 hiệp bình chánh thủ đức, tháng 5 chuyển sang khu chế xuất Tân Thuận quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và chăm sóc các đại lý đang có trong khu vực quản lý.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các cửa hàng phụ kiện, đại lý ô tô trở thành đối tác, đại lý.

Chăm sóc khách hàng và xử lý các yêu cầu của đối tác.

Triển khai các chương trình, chiến dịch bán hàng trong khu vực.

Tham gia các hội trợ việc làm quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 27 - 35 tuổi

Trình độ: Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại

Kinh nghiệm có ít nhất 1 năm vị trí tương đương

Có khả năng đi công tác vài ngày (nếu cần)

Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

