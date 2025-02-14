Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 216 quốc lộ 13 hiệp bình chánh thủ đức, tháng 5 chuyển sang khu chế xuất Tân Thuận quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và chăm sóc các đại lý đang có trong khu vực quản lý.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các cửa hàng phụ kiện, đại lý ô tô trở thành đối tác, đại lý.
Chăm sóc khách hàng và xử lý các yêu cầu của đối tác.
Triển khai các chương trình, chiến dịch bán hàng trong khu vực.
Tham gia các hội trợ việc làm quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 27 - 35 tuổi
Trình độ: Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại
Kinh nghiệm có ít nhất 1 năm vị trí tương đương
Có khả năng đi công tác vài ngày (nếu cần)

Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Minh Long - Chi Nhánh City Parts

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3A Trần Phú, P.4, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

