Tuyển Nhân viên kinh doanh Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, ngày phép,... theo quy định của Nhà nước. Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần. Team Building tối thiểu 1 lần/năm, YEP tổ chức 1 lần/năm Làm việc tại một môi trường Công nghệ năng động. Cạnh tranh tại đấu trường Mona E - Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn Môi trường làm việc tại chuyên nghiệp, hiện đại, hỗ trợ lẫn nhau., Quận Tân Bình

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Hosting, VPS, Cloud Server, Domain, Data Center,...

Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ, phân tích nhu cầu khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đối tác tiềm năng.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai dịch vụ.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Sales Hosting, VPS, Cloud Server, Data Center, hoặc các sản phẩm/dịch vụ CNTT liên quan.

Am hiểu về các sản phẩm như Hosting, VPS, Cloud Server, Domain, Firewall, Load Balancer, Data Center,... là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực doanh số.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

