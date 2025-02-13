Tuyển Nhân viên kinh doanh Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Mona Media

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mona Media

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn Môi trường làm việc tại chuyên nghiệp, hiện đại, hỗ trợ lẫn nhau., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Hosting, VPS, Cloud Server, Domain, Data Center,...
Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ, phân tích nhu cầu khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đối tác tiềm năng.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai dịch vụ.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Sales Hosting, VPS, Cloud Server, Data Center, hoặc các sản phẩm/dịch vụ CNTT liên quan.
Am hiểu về các sản phẩm như Hosting, VPS, Cloud Server, Domain, Firewall, Load Balancer, Data Center,... là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực doanh số.

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

