Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Uni Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7.000.000 – 15.000.000vnđ. Thời gian làm việc từ thứ 2 – hết sáng thứ 7 Được chi trả công tác phí Thưởng các ngày lễ tết trong năm, du lịch hàng năm Được tham gia CLB bóng đá của Công ty Được tham gia BHXH Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện. Cung cấp bữa ăn trưa Phụ cấp điện thoại, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng là những đối tượng kinh doanh trong ngành nội thất, làm đẹp ô tô, các trung tâm làm lốp ô tô, garage ô tô,...

- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về sản phẩm, về dịch vụ của công ty. Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

- Hướng dẫn lắp đặt và đào tạo sử dụng thiết bị.

- Tập hợp, phân tích thông tin trong lĩnh vực kinh doanh để đề xuất cho công ty các ý tưởng chiến lược, phát triển các sản phẩm thiết bị phù hợp.

- Phối hợp hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh với thiết bị sau lắp đặt.

- Thu tiền hàng, theo dõi công nợ khách hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 35 tuổi

- Tỉ mỉ, trung thực, nhiệt tình, cầu tiến

- Niềm nở với khách hàng

- Là người có trách nhiệm cao trong công việc

- Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt.

- Có khả năng giao tiếp tốt, sẵn sàng đi công tác.

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các khối ngành công nghệ ô tô, kỹ thuật, điện, cơ khí,...

Tại Công ty TNHH Uni Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Uni Việt

