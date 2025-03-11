Tuyển Nhân viên kinh doanh HKD B2 MUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Yên Lãng, Tổ 22, phường Thinh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng trên các nền tảng bán hàng của shop: Facebook, Zalo, Shopee, ,...

Chốt đơn hàng online.

Lên đơn, theo dõi đơn hàng

Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng và thành thạo máy tính, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

Không yêu cầu laptop

Gắn bó tối thiểu 6 tháng trở lên

Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

Quyền Lợi

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của shop

Lương cứng: 6-8 triệu/ tháng + thưởng

Thưởng theo quy định của shop

Được làm việc trong môi trường thoải mái, thân thiện

Thời gian làm việc: 8h00-12h và13h-17h30

Thời gian làm việc:

Làm việc tại: 111 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Làm việc tại:

Cách Thức Ứng Tuyển

