Tuyển Nhân viên kinh doanh HKD B2 MUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HKD B2 MUM
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Yên Lãng, Tổ 22, phường Thinh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng trên các nền tảng bán hàng của shop: Facebook, Zalo, Shopee, ,...
Chốt đơn hàng online.
Lên đơn, theo dõi đơn hàng
Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng và thành thạo máy tính, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
Không yêu cầu laptop
Gắn bó tối thiểu 6 tháng trở lên
Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Tại HKD B2 MUM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của shop
Lương cứng: 6-8 triệu/ tháng + thưởng
Thưởng theo quy định của shop
Được làm việc trong môi trường thoải mái, thân thiện
Thời gian làm việc: 8h00-12h và13h-17h30
Thời gian làm việc:
Làm việc tại: 111 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Làm việc tại:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HKD B2 MUM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
