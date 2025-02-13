Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: theo thỏa thuận (từ 7.000.000 đến 9.000.000) tùy theo năng lực và kinh nghiệm Tham gia BHXh, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Hưởng lương Tháng 13 + thưởng nóng nếu có công đóng góp ý tưởng vượt trội cho Công ty Được thưởng các ngày lễ + tết Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm. Có cơ hội thăng tiến trong công việc....., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hoàn thiện hồ sơ thầu dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của người quản lý.
– Đóng gói, liên hệ và cung cấp thông tin nộp hồ sơ thầu, theo dõi kết quả thẩu, cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị.
– Phối hợp làm việc với các đơn vị nội bộ và khách hàng để xử lý các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ thầu
– Lưu trữ, quản lý Hồ sơ mời thầu.
– Tổng hợp, kiểm tra và lưu trữ tất cả các hồ sơ văn bản liên quan đến hồ sơ thầu thực hiện một cách khoa học dễ dàng tra cứu.
– Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài cùng Công ty.
Độ tuổi: 20 - 32
Ưu tiên các bạn trẻ mới ra trường, khi vào làm sẽ được hướng dẫn đào tạo công việc cụ thể theo mô hình làm việc của Công ty.
Thời gian làm việc cố định: 8 giờ/ngày, từ thứ 2 - 7 trong tuần

Tại Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo

Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 113 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

