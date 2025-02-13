Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: theo thỏa thuận (từ 7.000.000 đến 9.000.000) tùy theo năng lực và kinh nghiệm Tham gia BHXh, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Hưởng lương Tháng 13 + thưởng nóng nếu có công đóng góp ý tưởng vượt trội cho Công ty Được thưởng các ngày lễ + tết Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm. Có cơ hội thăng tiến trong công việc....., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hoàn thiện hồ sơ thầu dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của người quản lý.

– Đóng gói, liên hệ và cung cấp thông tin nộp hồ sơ thầu, theo dõi kết quả thẩu, cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị.

– Phối hợp làm việc với các đơn vị nội bộ và khách hàng để xử lý các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ thầu

– Lưu trữ, quản lý Hồ sơ mời thầu.

– Tổng hợp, kiểm tra và lưu trữ tất cả các hồ sơ văn bản liên quan đến hồ sơ thầu thực hiện một cách khoa học dễ dàng tra cứu.

– Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài cùng Công ty.

Độ tuổi: 20 - 32

Ưu tiên các bạn trẻ mới ra trường, khi vào làm sẽ được hướng dẫn đào tạo công việc cụ thể theo mô hình làm việc của Công ty.

Thời gian làm việc cố định: 8 giờ/ngày, từ thứ 2 - 7 trong tuần

Tại Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo

