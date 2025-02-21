Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 Trường sơn, phường 2, quận tân bình - SH65, khu đô thị rue De Charme, 214 Nguyễn xiển, Thanh Xuân, HN, Quận Tân Bình

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn được công ty cung cấp hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,..)

Bán giá cước hàng Sea/Air quốc tế, nội địa (nếu khách có nhu cầu)

Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng

Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng

Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác, đôn thúc công nợ

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học trở lên các chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương, logistic, vận tải và giao nhận, kinh tế... và các chuyên ngành có liên quan khác

Ưu tiên ứng viên Yêu thích kinh doanh logistic, đã từng có kiến thức về lĩnh vực logistic, FWD, Air hoặc từng tham gia các khóa học đào tạo về xuất nhập khẩu

Chấp nhận các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đã từng thực tập 2-3 tháng ở vị trí TTS sale tại các đơn vị khác

Chấp nhận các bạn đã có kinh nghiệm làm sale ngành khác (sale xuất nhập khẩu, , ....)

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

Lương cơ bản: 7-15 triệu + thưởng doanh số theo hiệu quả kinh doanh + thưởng quý+ Phụ cấp ăn trưa+ Phụ cấp xăng xe+ Phụ cấp điện thoại+ Phụ cấp trách nhiệm (nếu có) (mức lương trung bình 25-35 triệu/tháng, bao gồm cả thưởng, không giới hạn thu nhập với các nhân sự làm việc tốt)

Được hướng dẫn, đào tạo bởi các anh/chị quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, best seller của công ty

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật

Du lịch trong nước, quốc tế tối thiểu 1 lần/năm (Đông Nam Á và Châu Á)

Khám sức khỏe định kì hàng năm chi phí lên tới 3.000.000 VNĐ/người tại các cơ sở uy tín

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng làm việc chuẩn 4 sao, khu nghỉ ngơi và ngắm hoa

Được cấp laptop, máy điện thoại bàn, trang thiết bị (in name card, giỏ quà tặng trái cây khách hàng giá trị từ 1.000.000 VNĐ- 2.000.000 VNĐ khi tiếp xúc

CBNV đi công tác trong nội thành và ngoại thành có xe đưa đón (taxi/ xe riêng công ty có lái: Kia Carnival Signature)

Công ty có khu pantry ăn trưa, tủ lạnh, cà phê, quầy bar, Lò vi sóng phục vụ CBNV công ty

Được sử dụng các tiện ích khu cà phê hoàn toàn miễn phí: dùng cà phê mỗi ngày, nước ép, sữa hạt,...

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, 50% sáng thứ 7 trong tháng

Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc được lựa chọn: 8h30-18h00/ 08h00-17h30

Chế độ công tác phí hấp dẫn

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,(tháng lương thứ 13,14,15,...)

Chế độ làm việc ưu đãi cho lao động nữ (con dưới 12 tháng, nghỉ nhẹ ngày đèn đỏ (tối đa 3 ngày mỗi ngày 30 phút), thai sản,..)

CBNV được đăng kí làm online tại nhà hưởng 100% lương khi ốm đau, dịch bệnh

