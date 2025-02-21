Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Pentiger Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty TNHH Pentiger Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 24 Trường sơn, phường 2, quận tân bình

- SH65, khu đô thị rue De Charme, 214 Nguyễn xiển, Thanh Xuân, HN, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn được công ty cung cấp hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic (kho, bãi, dịch vụ khải quan, vận chuyển giao nhận, kê khai chứng từ,..)
Bán giá cước hàng Sea/Air quốc tế, nội địa (nếu khách có nhu cầu)
Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng
Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng
Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác, đôn thúc công nợ

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học trở lên các chuyên ngành xuất nhập khẩu, ngoại thương, logistic, vận tải và giao nhận, kinh tế... và các chuyên ngành có liên quan khác
Ưu tiên ứng viên Yêu thích kinh doanh logistic, đã từng có kiến thức về lĩnh vực logistic, FWD, Air hoặc từng tham gia các khóa học đào tạo về xuất nhập khẩu
Chấp nhận các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đã từng thực tập 2-3 tháng ở vị trí TTS sale tại các đơn vị khác
Chấp nhận các bạn đã có kinh nghiệm làm sale ngành khác (sale xuất nhập khẩu, , ....)
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7-15 triệu + thưởng doanh số theo hiệu quả kinh doanh + thưởng quý+ Phụ cấp ăn trưa+ Phụ cấp xăng xe+ Phụ cấp điện thoại+ Phụ cấp trách nhiệm (nếu có) (mức lương trung bình 25-35 triệu/tháng, bao gồm cả thưởng, không giới hạn thu nhập với các nhân sự làm việc tốt)
Được hướng dẫn, đào tạo bởi các anh/chị quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, best seller của công ty
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật
Du lịch trong nước, quốc tế tối thiểu 1 lần/năm (Đông Nam Á và Châu Á)
Khám sức khỏe định kì hàng năm chi phí lên tới 3.000.000 VNĐ/người tại các cơ sở uy tín
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng làm việc chuẩn 4 sao, khu nghỉ ngơi và ngắm hoa
Được cấp laptop, máy điện thoại bàn, trang thiết bị (in name card, giỏ quà tặng trái cây khách hàng giá trị từ 1.000.000 VNĐ- 2.000.000 VNĐ khi tiếp xúc
CBNV đi công tác trong nội thành và ngoại thành có xe đưa đón (taxi/ xe riêng công ty có lái: Kia Carnival Signature)
Công ty có khu pantry ăn trưa, tủ lạnh, cà phê, quầy bar, Lò vi sóng phục vụ CBNV công ty
Được sử dụng các tiện ích khu cà phê hoàn toàn miễn phí: dùng cà phê mỗi ngày, nước ép, sữa hạt,...
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, 50% sáng thứ 7 trong tháng
Nghỉ lễ, tết, theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc được lựa chọn: 8h30-18h00/ 08h00-17h30
Chế độ công tác phí hấp dẫn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty và các chế độ hiếu hỉ,(tháng lương thứ 13,14,15,...)
Chế độ làm việc ưu đãi cho lao động nữ (con dưới 12 tháng, nghỉ nhẹ ngày đèn đỏ (tối đa 3 ngày mỗi ngày 30 phút), thai sản,..)
CBNV được đăng kí làm online tại nhà hưởng 100% lương khi ốm đau, dịch bệnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pentiger Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 404 - 405, Tòa nhà Hanoi Office, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, HN

