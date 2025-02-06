Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63 Nguyễn Thị Minh Khai,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nắm vững kiến thức về sản phẩm. Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng.

- Thời gian làm việc: Xoay ca

Ca sáng: 08h00 - 15h30

Ca chiều: 14h30 - 22h00

- Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách.

- Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ.

- Trưng bày hàng hóa theo quy định.

- Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý.

- Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam/Nữ từ 20 tuổi trở lên.

- Ngoại hình ưa nhìn, ĐAM MÊ thời trang.

- Có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 6 tháng trở lên và làm việc tại hệ thống thời trang là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi.

- Nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 - 8 triệu (lương cứng + thưởng KPI + hoa hồng)

- Phụ cấp gửi xe.

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13.

- Ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ phép theo Luật Lao động.

- Cơ hội huấn luyện, đào tạo các kỹ năng bán hàng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học tập và phát triển từ các Sếp và đồng nghiệp.

- Được tham gia TeamBuilding hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin