Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 63 Nguyễn Thị Minh Khai,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nắm vững kiến thức về sản phẩm. Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng.
- Thời gian làm việc: Xoay ca
Ca sáng: 08h00 - 15h30
Ca chiều: 14h30 - 22h00
- Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách.
- Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ.
- Trưng bày hàng hóa theo quy định.
- Thực hiện các công việc vệ sinh cửa hàng theo sự phân công của quản lý.
- Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam/Nữ từ 20 tuổi trở lên.
- Ngoại hình ưa nhìn, ĐAM MÊ thời trang.
- Có kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 6 tháng trở lên và làm việc tại hệ thống thời trang là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi.
- Nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 - 8 triệu (lương cứng + thưởng KPI + hoa hồng)
- Phụ cấp gửi xe.
- Thời gian thử việc: 2 tháng
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Được thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13.
- Ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ phép theo Luật Lao động.
- Cơ hội huấn luyện, đào tạo các kỹ năng bán hàng.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học tập và phát triển từ các Sếp và đồng nghiệp.
- Được tham gia TeamBuilding hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

