Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt May Gaia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt, Tầng 4, tòa N01T3, khu Ngoại giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nhận đơn hàng từ các hệ thống bệnh viện và siêu thị, nhà thuốc đã có sẵn

Hỗ trợ thúc đẩy bán hàng ra.

Mở mới thêm hệ thống và tìm kiếm thêm khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Khả năng quản lý, giám sát hàng hóa tốt.

Khả năng giao tiếp tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, có thể gắn bó lâu dài với công ty.

Đi Công tác khi cần

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (8h -17h30).

Tại Công Ty TNHH Dệt May Gaia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB đến 11 triệu + KPI (không giới hạn)

Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định

Chế độ du lịch, CLB, sinh nhật, thai sản,..

Phụ cấp gồm: Xăng xe 300k, điện thoại và internet 200k/tháng; ăn trưa 25k/bữa/ngày

Đào tạo, tăng lương định kỳ, Công tác phí, thâm niên, nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Gaia

