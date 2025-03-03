Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dệt May Gaia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dệt May Gaia
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt, Tầng 4, tòa N01T3, khu Ngoại giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Nhận đơn hàng từ các hệ thống bệnh viện và siêu thị, nhà thuốc đã có sẵn
Hỗ trợ thúc đẩy bán hàng ra.
Mở mới thêm hệ thống và tìm kiếm thêm khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Khả năng quản lý, giám sát hàng hóa tốt.
Khả năng giao tiếp tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, có thể gắn bó lâu dài với công ty.
Đi Công tác khi cần
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (8h -17h30).
Tại Công Ty TNHH Dệt May Gaia Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB đến 11 triệu + KPI (không giới hạn)
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định
Chế độ du lịch, CLB, sinh nhật, thai sản,..
Phụ cấp gồm: Xăng xe 300k, điện thoại và internet 200k/tháng; ăn trưa 25k/bữa/ngày
Đào tạo, tăng lương định kỳ, Công tác phí, thâm niên, nghỉ phép năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dệt May Gaia
