Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Số 497 - 499 Trần Hưng Đạo, P. Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đi thị trường tìm kiếm - tư vấn khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm nội thất cao cấp như TBVS, Gạch, Sofa, Bếp...

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm thêm khách hàng mới

Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, định hướng khách hàng, tư vấn bán hàng

Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong hoạt động kinh doanh

Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm yêu cầu lanh lợi, chủ động trong công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm bên mảng tiêu dùng nhanh

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7.000.000 vnđ + Phụ cấp 1.400.000 vnđ + %Hoa hồng + Thưởng

Thử việc hưởng 100% lương cơ bản.

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Lương thưởng, phúc lợi các dịp lễ, tết và các phúc lợi khác của công ty....

Thưởng best seller tháng, quý, năm.

Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

