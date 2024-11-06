Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM
- Hà Nội: Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới (sẽ được hướng dẫn cụ thể khi bắt đầu công việc).
Có sẵn data khách hàng để gọi và chăm sóc
Chăm sóc, duy trì và phát triển doanh số của khách hàng cũ.
Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng khi có sản phẩm hoặc bộ sưu tập mới.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xuất hàng, giao hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
Tìm hiểu và thu thập thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ.
Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý trực tiếp.
Và các công việc khác theo điều phối của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng tin học văn phòng.
Khả năng chịu áp lực công việc.
Kinh nghiệm 01 năm ở ngành thời trang
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ về bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch,... theo quy định nhà nước và công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp; văn phòng làm việc tuyệt vời
Có đầy đủ laptop, máy tính làm việc
Được hưởng đầy đủ các phúc lợi nội bộ của công ty: tham gia hoạt động team building, quà sinh nhật, 8/3, ,.... thưởng tết theo KQKD của công ty.
Được hưởng tháng lương thứ 13 ( theo tình hình KQKD của công ty)
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
