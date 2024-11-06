Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới (sẽ được hướng dẫn cụ thể khi bắt đầu công việc).

Có sẵn data khách hàng để gọi và chăm sóc

Chăm sóc, duy trì và phát triển doanh số của khách hàng cũ.

Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng khi có sản phẩm hoặc bộ sưu tập mới.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xuất hàng, giao hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.

Tìm hiểu và thu thập thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ.

Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý trực tiếp.

Và các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 20-35.

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Khả năng chịu áp lực công việc.

Kinh nghiệm 01 năm ở ngành thời trang

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: từ 8 – 15tr (bao gồm lương cứng và phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại và Phần trăm doanh số)

Các chế độ về bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch,... theo quy định nhà nước và công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp; văn phòng làm việc tuyệt vời

Có đầy đủ laptop, máy tính làm việc

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi nội bộ của công ty: tham gia hoạt động team building, quà sinh nhật, 8/3, ,.... thưởng tết theo KQKD của công ty.

Được hưởng tháng lương thứ 13 ( theo tình hình KQKD của công ty)

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ABBIE OH VIỆT NAM

