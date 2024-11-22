Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B1

- BT01 Khu đô thị mới Hạ Đình, Ngõ 168 Nguyễn Xiển,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.
Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales.
Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty.
Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin.
Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Không yêu cầu độ tuổi
Cao đẳng,Đại học học (có thể yêu cầu cụ thể về chuyên ngành tùy thuộc theo sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung cấp).
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.
Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại.
Nhân viên Telesales nên thành thạo các kĩ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.
Có kĩ năng quản trị các mối quan hệ.
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.
Có laptop cá nhân.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, năng động,nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao trong công việc
Có thái độ tích cực, chủ động, hòa đồng và trung thực
Tinh thần cầu tiến trong công việc
Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000-8.000.000đ + %DT + Thưởng
Thu nhập trung bình: 8-15 triệu
Thử việc 1 tháng nhận 85% lương
Đóng BHXH
Được cấp điện thoại làm việc
Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.
Được làm việc trực tiếp với các lãnh đạo có tầm nhìn
Phát triển bản thân liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BI-BT1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

