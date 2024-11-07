Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 310 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua nhiều kênh khác nhau.

Chủ động liên hệ với khách hàng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi để khách tham khảo.

Xác định nhu cầu của khách hàng, tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp

Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Theo dõi tiến độ đơn hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Cung cấp hỗ trợ sau bán hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng

Đạt được mục tiêu về doanh số và lợi nhuận

Quy trình bán hàng;

Quy trình nhận và xử lý khiếu nại từ khách hàng.

Các công việc khác:

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.

Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình ưu đãi vào các dịp lễ, tết; tri ân khách hàng; giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới để tiếp cận, thu hút các đối tượng khách hàng.

Lập kế hoạch trình Ban lãnh đạo duyệt và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.

Làm các báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc tương đương

Độ tuổi từ 25 trở lên

Kinh nghiệm: Từng làm Sales, Sales admin, CSKH ít nhất 1 năm trở lên mảng Thực phẩm hoặc Rượu, hàng tiêu dùng,...

Thành thạo tin học văn phòng.

Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Khả năng xây dựng mối quan hệ và thuyết phục khách hàng

Có thể tự vạch định mục tiêu cụ thể, tập trung thực hiện mục tiêu.

Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các đóng góp.

Có khả năng chịu áp lực

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có động lực và định hướng kết quả

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h - 17h, Từ T2 - Sáng T7

Lương cứng 8tr + Hoa hồng+ thưởng (10 - 15tr)

Phụ cấp ăn trưa 35.000đ

Chế độ hoa hồng cạnh tranh

BHXH, phép năm theo quy định Nhà nước

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

