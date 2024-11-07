Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Kinh doanh thực phẩm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 310 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua nhiều kênh khác nhau.
Tìm kiếm khách
hàng tiềm năng
Chủ động liên hệ với khách hàng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi để khách tham khảo.
Xác định nhu cầu của khách hàng, tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp
Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Theo dõi tiến độ đơn hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Cung cấp hỗ trợ sau bán hàng, giải quyết các khiếu nại của khách hàng
Đạt được mục tiêu về doanh số và lợi nhuận
Quy trình bán hàng;
Quy trình nhận và xử lý khiếu nại từ khách hàng.
Các công việc khác:
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.
Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình ưu đãi vào các dịp lễ, tết; tri ân khách hàng; giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới để tiếp cận, thu hút các đối tượng khách hàng.
Lập kế hoạch trình Ban lãnh đạo duyệt và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.
Làm các báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing hoặc tương đương
Độ tuổi từ 25 trở lên
Kinh nghiệm: Từng làm Sales, Sales admin, CSKH ít nhất 1 năm trở lên mảng Thực phẩm hoặc Rượu, hàng tiêu dùng,...
Thành thạo tin học văn phòng.
Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
Khả năng xây dựng mối quan hệ và thuyết phục khách hàng
Có thể tự vạch định mục tiêu cụ thể, tập trung thực hiện mục tiêu.
Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các đóng góp.
Có khả năng chịu áp lực
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có động lực và định hướng kết quả

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h - 17h, Từ T2 - Sáng T7
Lương cứng 8tr + Hoa hồng+ thưởng (10 - 15tr)
Phụ cấp ăn trưa 35.000đ
Chế độ hoa hồng cạnh tranh
BHXH, phép năm theo quy định Nhà nước
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 310 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

