Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kế hoạch chi tiêu doanh số, doanh thu tháng.
Báo cáo tuần, kế hoạch tuần.
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
Lên kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng với các đại lý.
Cung cấp các tài liệu liên quan đến công việc như: bảng màu, báo giá, chính sách bán hàng kịp thời cho khách hàng, phối màu công trình khi khách có nhu cầu...
Chăm sóc, hỗ trợ đại lý để thúc đẩy doanh số, doanh thu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp : Trung cấp trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng tiếp cận, bán hàng và chăm sóc khách hàng
Siêng năng, nghiêm túc trong công việc
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng sơn nước.
Yêu thích, đam mê lĩnh vực
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ăn nói mạch lạc, có khả năng giao tiếp tốt
Có phương tiện đi lại

Tại Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + thưởng + Phụ cấp (nếu có)
Tiền % doanh số, thưởng tháng, quý, năm
Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước (Nghỉ ngày lễ, tham gia BHXH, BHYT,...)
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Được đào tạo cơ bản và chuyên sâu và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12, đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà NộI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

