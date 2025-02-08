Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Kế hoạch chi tiêu doanh số, doanh thu tháng.

Báo cáo tuần, kế hoạch tuần.

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

Lên kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng với các đại lý.

Cung cấp các tài liệu liên quan đến công việc như: bảng màu, báo giá, chính sách bán hàng kịp thời cho khách hàng, phối màu công trình khi khách có nhu cầu...

Chăm sóc, hỗ trợ đại lý để thúc đẩy doanh số, doanh thu.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp : Trung cấp trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Có khả năng tiếp cận, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Siêng năng, nghiêm túc trong công việc

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng sơn nước.

Yêu thích, đam mê lĩnh vực

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ăn nói mạch lạc, có khả năng giao tiếp tốt

Có phương tiện đi lại

Quyền Lợi Được Hưởng

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + thưởng + Phụ cấp (nếu có)

Tiền % doanh số, thưởng tháng, quý, năm

Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước (Nghỉ ngày lễ, tham gia BHXH, BHYT,...)

Các chế độ khác theo quy định của công ty

Được đào tạo cơ bản và chuyên sâu và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

