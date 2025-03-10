Tuyển Nhân viên kinh doanh TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 222 – 224 Đường 30/4, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng, tư vấn các khóa học, giải đáp thắc mắc của khách hàng khi cần thiết

Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu để đưa ra các kế hoạch Marketing hiệu quả

Hỗ trợ các công việc khác của team Kids

Tham gia tổ chức các sự kiện Online và Offline tại E-Best English

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Tiếng Anh thương mại… Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales/Chăm sóc khách hàng.

Đã từng có kinh nghiệm làm việc ở mảng giáo dục tiếng Anh cho trẻ em

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt, tư duy ngôn ngữ tốt, giọng nói dễ nghe

Có tinh thần chịu khó, hòa đồng, kiên nhẫn và ham học hỏi

Có chứng chỉ TOEIC > 600 hoặc IELTS > 5.5 là một lợi thế

Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6,5 - 8 triệu + thưởng năng lực

Được training về kỹ năng làm việc văn phòng, quản lý thời gian, kỹ năng tin học và các kỹ năng mềm khác

Được định hướng lộ trình cụ thể phát triển bản thân và sự nghiệp

Tổ chức sinh nhật hằng tháng

Company trip mỗi năm 1 lần

Tham gia nhiều sự kiện nội bộ do Ebest tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin