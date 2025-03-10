Tuyển Nhân viên kinh doanh TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 222 – 224 Đường 30/4, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng, tư vấn các khóa học, giải đáp thắc mắc của khách hàng khi cần thiết
Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu để đưa ra các kế hoạch Marketing hiệu quả
Hỗ trợ các công việc khác của team Kids
Tham gia tổ chức các sự kiện Online và Offline tại E-Best English
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Tiếng Anh thương mại… Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales/Chăm sóc khách hàng.
Đã từng có kinh nghiệm làm việc ở mảng giáo dục tiếng Anh cho trẻ em
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt, tư duy ngôn ngữ tốt, giọng nói dễ nghe
Có tinh thần chịu khó, hòa đồng, kiên nhẫn và ham học hỏi
Có chứng chỉ TOEIC > 600 hoặc IELTS > 5.5 là một lợi thế
Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 6,5 - 8 triệu + thưởng năng lực
Được training về kỹ năng làm việc văn phòng, quản lý thời gian, kỹ năng tin học và các kỹ năng mềm khác
Được định hướng lộ trình cụ thể phát triển bản thân và sự nghiệp
Tổ chức sinh nhật hằng tháng
Company trip mỗi năm 1 lần
Tham gia nhiều sự kiện nội bộ do Ebest tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E-BEST
