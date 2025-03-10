Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV WEBO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 137 Triệu

Mức lương Từ 137 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 14 Mỹ Đa Tây 4, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 137 Triệu

- Chăm sóc khách hàng từ Data do công ty cung cấp.

- Tìm kiếm KH mới, phát triển mở rộng nguồn khách hàng.

- Tư vấn và chốt deal dịch vụ Marketing qua các kênh mạng xã hội khác.

- Nắm bắt thông tin và hiểu về sản phẩm của Công ty.

- Đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.

- Công việc trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc: 8h - 17h, từ thứ 2 đến thứ 7.

- Địa điểm làm việc: 14 Mỹ Đa Tây 4, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Với Mức Lương Từ 137 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, hoạt bát, lanh lợi trong giao tiếp.

- Có phương pháp chốt deal hiệu quả

- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm về nhân viên kinh doanh, bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH MTV WEBO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập TB: 6 triệu VND - 12 triệu VND (Hoa hồng không giới hạn tùy năng lực).

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số.

- Hưởng các chế độ theo quy định nhà nước.

- Làm việc giờ hành chính, không phải đi thị trường

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, phát triển lâu dài.

- Được training định kỳ về chuyên môn và các dịch vụ của công ty.

- Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV WEBO

