Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 182/8 Phạm Cự Lượng, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Phát triển thị trường: Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng là nhà hàng, quán ăn, khách sạn. Những đơn vị tiêu thụ thực phẩm như thịt heo, bò, gà nhập khẩu, thủy hải sản và nhiều sản phẩm khác.

– Bán hàng trên nhiều kênh: Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng, đạt chỉ tiêu trên cả kênh bán hàng online (50%) và offline (50%).

– Chăm sóc khách hàng: Duy trì và phát triển doanh số với các khách hàng hiện tại của công ty, đảm bảo mối quan hệ hợp tác bền vững.

– Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận, theo dõi và phối hợp với các phòng ban để xử lý đơn hàng, công nợ, giao nhận hàng hóa và giải quyết khiếu nại từ khách hàng.

– Đóng góp ý tưởng: Hỗ trợ và đề xuất các phương án cải thiện hoạt động kinh doanh cùng cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

– Kinh nghiệm sales ít nhất 01 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thị trường.

– Tinh thần chủ động, sáng tạo, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.

– Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy.

– Laptop cá nhân và thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel). Kinh nghiệm với các phần mềm CRM là điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 6,5 triệu + lương KPI + thưởng doanh thu, tổng thu nhập có thể lên đến 10 – 25 triệu/tháng.

– Nguồn khách hàng sẵn có từ công ty giúp bạn nhanh chóng gia tăng doanh số.

– Phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, 12 ngày phép/năm, chế độ nghỉ thai sản, ốm đau, và nhiều chế độ đãi ngộ khác.

– Ưu đãi mua sắm: Chính sách GIÁ NGƯỜI NHÀ tại siêu thị La Bàn Mart, tiết kiệm đến 20% chi phí mua thực phẩm hàng tháng.

– Thưởng nóng và thưởng cuối năm hấp dẫn dựa trên hiệu quả công việc.

– Cơ hội thăng tiến rõ ràng: Định hướng phát triển lên vị trí Quản lý kinh doanh.

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

