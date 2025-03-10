Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 50 - 4 Triệu

Mức lương 50 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 188 đường 30 tháng 4,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 4 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm của công ty

- Marketing online & offline để tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng khách hàng.

- Khảo sát thực tế thị trường và nhu cầu của khách hàng.

- Phối kết hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu chung.

- Nâng cao kỹ năng tư vấn, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty đến khách hàng, đối tác một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 50 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ. Độ tuổi: 22 - 35 tuổi.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

- Không cần kinh nghiệm, chỉ cần đam mê, nhiệt huyết, muốn bứt phá và ham học hỏi; yêu ngành bất động sản.

- Giao tiếp: lưu loát, rõ ràng, tự tin

- Phong cách: Năng động, trẻ trung.

- Có Laptop cá nhân để làm việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành bán hàng cao cấp (ô tô, các tài sản có giá trị lớn, VLXD dự án, ...), bảo hiểm, tư vấn tài chính, hàng không, ...

Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8-18tr ( không đạt KPI vẫn nhận đủ lương) + Hoa hồng lên đến 2,5%/sản phẩm. Được xét tăng lương cơ bản hàng quý.

- Thưởng nóng lên đến 200Tr/SP.

- Hỗ trợ 100% chi phí Marketing cho NVKD ngay từ tháng đầu tiên không lo kiếm khách.Phụ cấp tiền ăn cho nhân viên hàng tháng.

- Hỗ trợ tiền xăng xe cho CBNV.

- Nhân viên và người thân được mua nhà ưu đãi theo chính sách công ty.

- Thưởng tết âm lịch (Lương tháng 13): Dao động từ 01 đến 06 tháng tiền lương.

- Thưởng thi đua cuối năm cực hấp dẫn từ Công ty-Tổng công ty – Tập đoàn. Thưởng các ngày lễ trong năm cho toàn bộ nhân viên, con em của nhân viên.

- Được chăm sóc sức khỏe từ A-Z với các chính sách như: Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm quốc tế, khám sức khỏe định kỳ...., du lịch, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài ngước, team building, sinh nhật, lễ tết, được hỗ trợ học phí cho con em lãnh đạo.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương chức danh. Chế độ nghỉ phép và chế độ khác đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch.

- Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luyện phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh chóng lên Trưởng nhóm KD, Trưởng phòng KD, Giám đốc ĐKD,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin